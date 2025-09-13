Les Folles Journées du vélo PLACE DE L’ATRE Épinal

Les Folles Journées du vélo PLACE DE L’ATRE Épinal samedi 13 septembre 2025.

Les Folles Journées du vélo

PLACE DE L’ATRE Centre ville Épinal Vosges

Début : Samedi Samedi 2025-09-13 14:00:00

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Les Folles Journées du Vélo reviennent à Epinal avec un tout nouveau format !

Cette année, les Folles Journées du Vélo changent de braquet, avec une nouvelle formule qui ravira petits et grands, en famille ou entre amis.

Vous parcourez la ville dans une passionnante chasse aux défis, vous emmenant dans des commerces, des sites patrimoniaux ou encore des lieux remarquables, qui font la richesse de la cité.

Des animations, un village vélo et une chasse aux défis vous attendent dans les rues de la ville.

Vous l’aurez compris, cette année encore, l’ambiance sera fun et conviviale, des ingrédients indispensables pour un moment festif autour du vélo.

Pssst… on change la formule, mais pas l’esprit, les vélos décorés et les déguisements sont toujours de la partie pour les FOLLES JOURNÉES DU VÉLO !

La chasse aux défis aura lieu samedi de 14h30 à 17h

– Départ au village vélo, place de l’âtre et place Edmond Henry. Chaque participant/équipe/famille aura une carte répertoriant tous les points de passages.

– Le participant peut passer dans 12 points de passage et donc réaliser 12 défis dans le temps imparti.

– Une fois que l’activité est réalisée (réussie ou non), vous devrez coller un sticker (que nous vous fournirons) sur la feuille de route du participant afin de valider son passage.

– L’un des objectifs est également de faire connaître des itinéraires vélos sécurisés à privilégier lorsqu’on circule en ville pour rejoindre ces différents points d’intérêt.

– Le point de rendez-vous final sera sur le village vélo, place de la basilique à 17h.

L’inscription peut se faire depuis notre site internet.

Le dimanche 14 septembre, Epinal Tourisme s’associe à La Roue des Forts organisée par le Rotary Club d’Épinal.

Au programme, des courses et randos pour tous les goûts, avec un parcours familial de 20km, deux randos VTT de 30 et 50km, un parcours VTTAE de 40km, et enfin une sortie Gravel de 75km.Tout public

PLACE DE L’ATRE Centre ville Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32 office.tourisme@epinal.fr

English :

The Folles Journées du Vélo return to Epinal with a brand new format!

This year, the Folles Journées du Vélo is changing gear, with a new formula that will delight young and old alike, with family or friends.

You’ll explore the town in an exciting challenge hunt, taking you to the shops, heritage sites and remarkable landmarks that make up the city’s rich heritage.

Entertainment, a bike village and a challenge hunt await you in the streets of the city.

As you’ll have gathered, the atmosphere this year will once again be one of fun and conviviality, the essential ingredients for a festive cycling event.

Pssst… we’re changing the formula, but not the spirit: decorated bikes and masquerade costume are still part of the FOLLES JOURNÉES DU VÉLO!

The challenge hunt will take place on Saturday from 2.30 p.m. to 5 p.m

– Start at the bike village, Place de l’âtre and Place Edmond Henry. Each participant/team/family will have a map listing all the challenge points.

– The participant can pass through 12 crossing points and thus complete 12 challenges in the allotted time.

– Once the activity has been completed (successfully or not), you’ll need to stick a sticker (which we’ll provide) on the participant’s roadmap to validate his or her passage.

– One of the objectives is also to raise awareness of safe bicycle routes to take when cycling around town to reach these various points of interest.

– The final rendezvous point will be at the bike village, Place de la Basilique, at 5pm.

You can register on our website.

On Sunday September 14, Epinal Tourisme will be taking part in La Roue des Forts organized by the Rotary Club of Épinal.

On the program, races and randos for all tastes, with a 20km family course, two 30 and 50km mountain bike randos, a 40km VTTAE course, and a 75km Gravel outing.

German :

Die Folles Journées du Vélo kehren mit einem völlig neuen Format nach Epinal zurück!

In diesem Jahr legen die Folles Journées du Vélo einen Gang zurück und bieten ein neues Format, das Groß und Klein, Familien und Freunde gleichermaßen begeistern wird.

Sie durchqueren die Stadt auf einer spannenden Jagd nach Herausforderungen, die Sie zu Geschäften, Stätten des Kulturerbes oder auch bemerkenswerten Orten führt, die den Reichtum der Stadt ausmachen.

In den Straßen der Stadt erwarten Sie Animationen, ein Fahrraddorf und eine Jagd nach Herausforderungen.

Wie Sie sehen, wird auch dieses Jahr wieder eine lustige und gesellige Atmosphäre herrschen, die für einen festlichen Moment rund um das Fahrrad unerlässlich ist.

Pssst… wir ändern die Formel, aber nicht den Geist, denn die geschmückten Fahrräder und die Verkleidungen sind immer noch Teil der FOLLEN FAHRRADTAGE!

Die Jagd nach den Herausforderungen findet am Samstag von 14:30 bis 17:00 Uhr statt

– Start ist im Fahrraddorf, Place de l’âtre und Place Edmond Henry. Jeder Teilnehmer/jedes Team/jede Familie hat eine Karte, auf der alle Durchgangspunkte verzeichnet sind.

– Der Teilnehmer kann 12 Wegpunkte passieren und somit 12 Herausforderungen in der vorgegebenen Zeit bewältigen.

– Sobald die Aktivität durchgeführt wurde (erfolgreich oder nicht), müssen Sie einen Sticker (den wir Ihnen zur Verfügung stellen) auf den Laufzettel des Teilnehmers kleben, um seinen Durchgang zu bestätigen.

– Ein weiteres Ziel ist es, sichere Fahrradrouten bekannt zu machen, die man bevorzugen sollte, wenn man in der Stadt unterwegs ist, um diese verschiedenen Sehenswürdigkeiten zu erreichen.

– Der letzte Treffpunkt wird im Fahrraddorf auf dem Place de la Basilique um 17 Uhr sein.

Die Anmeldung kann über unsere Website erfolgen.

Am Sonntag, den 14. September, beteiligt sich Epinal Tourisme an dem vom Rotary Club Épinal organisierten Radrennen La Roue des Forts.

Auf dem Programm stehen Rennen und Wanderungen für jeden Geschmack: eine 20 km lange Familienstrecke, zwei 30 und 50 km lange Mountainbike-Touren, eine 40 km lange Mountainbike-Tour und schließlich eine 75 km lange Gravel-Tour.

Italiano :

Le Folles Journées du Vélo tornano a Epinal con un nuovo format!

Quest’anno le Folles Journées du Vélo cambiano marcia, con un nuovo format che piacerà a grandi e piccini, in famiglia o con gli amici.

Si attraverserà la città in un’appassionante caccia alla sfida, alla scoperta dei negozi, dei siti storici e dei luoghi più significativi che costituiscono il ricco patrimonio della città.

Per le strade della città vi aspettano intrattenimento, un villaggio ciclistico e una caccia alla sfida.

Come avrete capito, anche quest’anno l’atmosfera sarà all’insegna del divertimento e della convivialità, ingredienti essenziali per un evento ciclistico festivo.

Pssst… cambiamo la formula, ma non lo spirito: le biciclette decorate e i vestiti in maschera fanno ancora parte delle FOLLES JOURNÉES DU VÉLO!

La caccia alla sfida si svolgerà sabato dalle 14.30 alle 17.00

– Partenza dal villaggio ciclistico, Place de l’âtre e Place Edmond Henry. Ogni partecipante/squadra/famiglia avrà una mappa con l’elenco di tutti i punti di sfida.

– I partecipanti possono attraversare 12 punti di passaggio e quindi completare 12 sfide nel tempo previsto.

– Una volta completata l’attività (con successo o meno), sarà necessario attaccare un adesivo (che forniremo) sulla tabella di marcia del partecipante per convalidare il suo passaggio.

– Uno degli obiettivi è anche quello di sensibilizzare il pubblico sui percorsi ciclabili sicuri da seguire quando si pedala in città per raggiungere i vari punti di interesse.

– Il punto d’incontro finale sarà presso il villaggio ciclistico, Place de la Basilique, alle ore 17.00.

È possibile iscriversi sul nostro sito web.

Domenica 14 settembre, Epinal Tourisme parteciperà a La Roue des Forts, organizzata dal Rotary Club di Épinal.

In programma gare e corse per tutti i gusti: un percorso per famiglie di 20 km, due percorsi per mountain bike di 30 e 50 km, un percorso VTTAE di 40 km e un’uscita su ghiaia di 75 km.

Espanol :

Las Folles Journées du Vélo vuelven a Epinal con un nuevo formato

Este año, las Folles Journées du Vélo cambian de formato y harán las delicias de grandes y pequeños, en familia o entre amigos.

Recorrerás la ciudad en un emocionante desafío a la caza de las tiendas, los monumentos y los lugares notables que conforman el rico patrimonio de la ciudad.

Entretenimiento, una aldea ciclista y un desafío te esperan en las calles de la ciudad.

Como habrás podido comprobar, el ambiente de este año volverá a ser de diversión y convivencia, ingredientes esenciales para un evento ciclista festivo.

Pssst… cambiamos la fórmula, pero no el espíritu: ¡las bicicletas decoradas y los disfraces siguen formando parte de las FOLLES JOURNÉES DU VÉLO!

La caza del desafío tendrá lugar el sábado de 14.30 a 17.00 horas

– Salida desde la villa ciclista, Place de l’âtre y Place Edmond Henry. Cada participante/equipo/familia dispondrá de un mapa con todos los puntos de desafío.

– Los participantes podrán pasar por 12 puntos de paso y, por tanto, completar 12 desafíos en el tiempo asignado.

– Una vez completada la actividad (con éxito o no), será necesario pegar una pegatina (que nosotros proporcionaremos) en la hoja de ruta del participante para validar su paso.

– Uno de los objetivos es también concienciar sobre las rutas seguras que se deben tomar en bicicleta por la ciudad para llegar a estos distintos puntos de interés.

– El punto de encuentro final será en la aldea ciclista, Place de la Basilique, a las 17.00 horas.

Puede inscribirse en nuestro sitio web.

El domingo 14 de septiembre, Epinal Tourisme participará en La Roue des Forts, organizada por el Rotary Club de Épinal.

El programa incluye carreras y paseos para todos los gustos: un recorrido familiar de 20 km, dos recorridos de 30 km y 50 km en bicicleta de montaña, un recorrido VTTAE de 40 km y un recorrido de gravilla de 75 km.

