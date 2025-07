Les Folles Journées Polyphoniques Bor-et-Bar

Les Folles Journées Polyphoniques Bor-et-Bar dimanche 3 août 2025.

Les Folles Journées Polyphoniques

Bor-et-Bar Aveyron

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-08-03

2025-08-03

Rendez-vous le dimanche 3 août pour la folle journée polyphonique ! Le concert aura lieu à l’Église de Bor à 18h30

Cette année carte blanche à Tempvs Fvgit. Polyphonies Corses 6 .

Bor-et-Bar 12270 Aveyron Occitanie +33 6 13 44 33 49 valeriemarque@wanadoo.fr

English :

Join us on Sunday August 3 for a polyphonic extravaganza! The concert will take place in the Church of Bor at 6:30 p.m

German :

Wir treffen uns am Sonntag, dem 3. August, zum verrückten polyphonen Tag! Das Konzert findet um 18:30 Uhr in der Kirche von Bor statt

Italiano :

Unitevi a noi domenica 3 agosto per una stravaganza polifonica! Il concerto si terrà nella Chiesa di Bor alle 18.30

Espanol :

Acompáñenos el domingo 3 de agosto en un espectáculo polifónico El concierto tendrá lugar en la iglesia de Bor a las 18:30

