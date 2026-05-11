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les fols journées de Ballon Saint Mars Ballon-Saint Mars

les fols journées de Ballon Saint Mars Ballon-Saint Mars vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : ville de Ballon Saint Mars

Ville : 72290 Ballon-Saint Mars

Département : Sarthe

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Tarif :

Ballon-Saint Mars

les fols journées de Ballon Saint Mars

ville de Ballon Saint Mars Ballon-Saint Mars Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-10

festival médiéval
combats de béhourds
cracheur de feu
banquet médiéval animé sur réservation
camp médiéval
spectacle de fauconnerie
marché médiéval …   .

ville de Ballon Saint Mars Ballon-Saint Mars 72290 Sarthe Pays de la Loire   lesfolsjournees72290@gmail.com

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English :

medieval festival

L’événement les fols journées de Ballon Saint Mars Ballon-Saint Mars a été mis à jour le 2026-05-11 par CDT72

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