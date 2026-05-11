les fols journées de Ballon Saint Mars Ballon-Saint Mars
les fols journées de Ballon Saint Mars Ballon-Saint Mars vendredi 10 juillet 2026.
Ballon-Saint Mars
les fols journées de Ballon Saint Mars
ville de Ballon Saint Mars Ballon-Saint Mars Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-10
festival médiéval
combats de béhourds
cracheur de feu
banquet médiéval animé sur réservation
camp médiéval
spectacle de fauconnerie
marché médiéval … .
ville de Ballon Saint Mars Ballon-Saint Mars 72290 Sarthe Pays de la Loire lesfolsjournees72290@gmail.com
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English :
medieval festival
L’événement les fols journées de Ballon Saint Mars Ballon-Saint Mars a été mis à jour le 2026-05-11 par CDT72