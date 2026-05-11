Ballon-Saint Mars

les fols journées de Ballon Saint Mars

ville de Ballon Saint Mars Ballon-Saint Mars Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-10

festival médiéval

combats de béhourds

cracheur de feu

banquet médiéval animé sur réservation

camp médiéval

spectacle de fauconnerie

marché médiéval … .

ville de Ballon Saint Mars Ballon-Saint Mars 72290 Sarthe Pays de la Loire lesfolsjournees72290@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

medieval festival

L’événement les fols journées de Ballon Saint Mars Ballon-Saint Mars a été mis à jour le 2026-05-11 par CDT72