Informations pratiques

Foucherolles

Les Fontaines Féériques

6 Route D’Ervauville Foucherolles Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Spectacle d’eau Les fontaines féériques à Foucherolles le samedi 8 Août et repas champêtre.

Venez assistez au spectacle aquatique magique Les Fontaines Féériques associant eau, musique et lumière pour une soirée féérique.

La soirée sera suivie d’une soirée dansante.

Repas champêtre à partir de 19h30 sur réservation avant le 05 Août.

Réservation au 06 20 26 46 55 ou au 06 31 21 47 70 avant le 05/08/2026 .

6 Route D’Ervauville Foucherolles 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 20 26 46 55

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English :

Les fontaines fériques water show in Foucherolles on Saturday, August 8, followed by a picnic lunch.

L’événement Les Fontaines Féériques Foucherolles a été mis à jour le 2026-07-30 par OT 3CBO