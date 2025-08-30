Les Fo’Plafonds – Concert 100% tubes recyclés ! Le Pin Galant Mérignac

Les Fo’Plafonds – Concert 100% tubes recyclés ! Le Pin Galant Mérignac vendredi 27 mars 2026.

Les Fo’Plafonds – Concert 100% tubes recyclés ! Vendredi 27 mars 2026, 20h30 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 37 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 31 € / ENFANTS-ÉTUDIANTS : 15 € / SCOLAIRES : 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-27T20:30:00 – 2026-03-27T22:00:00

Fin : 2026-03-27T20:30:00 – 2026-03-27T22:00:00

Créé en 2015, cet « orchestre de brocante » joue de la musique à partir d’objets recyclés. La création, le talent et la folie de ces sept musiciens de formation leur permettent de réaliser des performances spectaculaires, joyeuses et bluffantes, avec tout sauf de vrais instruments !

Bienvenue dans la rue Eugène Poubelle, d’apparence tout à fait normale mais où des choses peu communes se produisent ! Tendez l’oreille… vous entendez ? Alors maintenant écoutez, car ici tout est musique… Tout s’accorde, tout se transforme. La rue et ses éléments ont une seconde vie, et même parfois plus ! Rien n’est jeté, tout est récupéré et c’est ainsi que les instrucs sont créés : le klaxophone, le tuborgue, le pochetrophone, le caddyorgue, le tourniquet, le trombophone et la ﬂûte de pintes ! Le bruit devient son, le bruit devient note, le bruit devient rythme.

Prêtons attention, laissons nos yeux se perdre dans ce véritable fourbi musical et nos oreilles se faire avoir par des sons trop souvent ignorés.

N’hésitons plus, entrons dans leur univers !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

