Informations pratiques

Saumur

Les Fo’plafonds – Encore Un Tour

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29 16:00:00

fin : 2026-11-29 17:30:00

Date(s) :

2026-11-29

Ici, on prend des objets simples de la rue pour créer la musique du spectacle. Écoutez comment les bruits du quotidien peuvent devenir rythme et musique.

Bienvenue dans cette petite rue Eugène Poubelle, une rue d’apparence tout à fait normale.

Détrompez-vous car dans cette rue, des choses peu communes se produisent ! Tendez l’oreille… vous entendez, alors maintenant écoutez, car ici tout est musique… Tout s’accorde, tout se transforme. La rue et ses éléments ont une seconde vie, et même parfois plus ! Rien n’est jeté, tout est récupéré et c’est ainsi que les instrucs sont créés.

Laissez-vous porter par cet orchestre de brocante et son obsession de la récupération juste.

Le bruit devient son, le bruit devient note, le bruit devient rythme. Prêtez attention, laissez vos oreilles se perdre dans ce véritable fourbi musical et vos yeux se faire avoir par des sons trop souvent ignorés.

Vous êtes prêts ? Alors n’hésitez plus, entrez dans leur univers…

Fabrice Guilbault • Marlène Pécot • Julien Thomas

François Babin • Pierre Derrien

Antoine Bouillaud • Benjamin Giet • Adèle Camara

PRECISIONS HORAIRES :

Dimanche 29 novembre 2026 de 16h à 17h30. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

Here, we use simple objects found on the street to create the music for the show. Listen to how everyday sounds can become rhythm and music.

L’événement Les Fo’plafonds – Encore Un Tour Saumur a été mis à jour le 2026-09-10 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME