Les Fo’Plafonds – Haguenau, 30 mai 2025 20:30, Haguenau.

Bas-Rhin

Les Fo’Plafonds 11 Rue Meyer Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-05-30 20:30:00

fin : 2025-05-30 21:30:00

Date(s) :

2025-05-30

Ensemble, ils forment un collectif de 8 musiciens au nom original et décalé, à l’image de leur proposition. À la croisée des chemins de la lutherie, des chiffonniers et du burlesque, ils aiment avant tout partager l’univers qu’ils ont su créer avec le plus grand nombre !

Ils se sont retrouvés dans la rue Eugène Poubelle par curiosité. En passionnés de musique qu’ils sont,

ils n’en sont jamais ressortis et n’en finissent pas de créer des « instrucs », ces instruments uniques créés

à partir d’objets recyclés. Ensemble, ils forment un collectif de 8 musiciens au nom original et

décalé, à l’image de leur proposition. À la croisée des chemins de la lutherie, des chiffonniers et du

burlesque, ils aiment avant tout partager l’univers qu’ils ont su créer avec le plus grand nombre ! .

11 Rue Meyer

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est relais.culturel@agglo-haguenau.fr

English :

Together, they form a collective of 8 musicians with a quirky, original name that reflects their approach. At the crossroads of lutherie, ragpickers and burlesque, they love above all to share the universe they have created with as many people as possible!

German :

Zusammen bilden sie ein achtköpfiges Musikerkollektiv mit einem originellen und schrägen Namen, der ihrem Angebot entspricht. Sie sind eine Mischung aus Geigenbau, Lumpensammlern und Burlesque und lieben es vor allem, die Welt, die sie geschaffen haben, mit möglichst vielen Menschen zu teilen!

Italiano :

Insieme, formano un collettivo di 8 musicisti con un nome originale e stravagante che riflette il loro approccio. All’incrocio tra liuteria, ragpickers e burlesque, amano soprattutto condividere il mondo che hanno creato con il maggior numero di persone possibile!

Espanol :

Juntos forman un colectivo de 8 músicos con un nombre original y estrafalario que refleja su enfoque. En la encrucijada de la luthería, los traperos y el burlesque, les gusta sobre todo compartir el mundo que han creado con el mayor número de personas posible

L’événement Les Fo’Plafonds Haguenau a été mis à jour le 2025-05-21 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau