Les Fo’Plafonds

Lucé Eure-et-Loir

Tarif : 32 – 32 – EUR

32

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-06 20:30:00

fin : 2026-02-06 22:00:00

Date(s) :

2026-02-06

Un concert 100% tubes recyclés Laissez-vous porter par cet orchestre de brocante et son obsession de la récupération juste. Bienvenue dans cette petite rue Eugène Poubelle d’apparence tout à fait normale. Détrompez-vous car dans cette rue, des choses peu communes se produisent !

Tendez l’oreille… vous entendez, alors maintenant écoutez, car ici tout est musique… Tout s’accorde, tout se transforme. La rue et ses éléments ont une seconde vie, et même parfois plus ! Rien n’est jeté, tout est récupéré et c’est ainsi que les Instrucs sont créés. Vous êtes prêts ? Alors n’hésitez plus, entrez dans leur univers… 32 .

Lucé 28110 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 25 68 16

English :

A concert 100% recycled tubes Let yourself be carried away by this flea market orchestra and its obsession with the right kind of recycling. Welcome to the seemingly normal Eugène Poubelle street. But don’t be fooled, because unusual things happen on this street!

