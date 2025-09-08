Les Fo’Plafonds Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Jeudi 15 janvier 2026 à partir de 20h30. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 32 – 32 – 58 EUR

Début : 2026-01-15 20:30:00

fin : 2026-01-15

2026-01-15

Bienvenue dans cette petite rue Eugène Poubelle, une rue d’apparence tout à fait normale.



Détrompez-vous car dans cette rue, des choses peu communes se produisent ! Tendez l’oreille… vous entendez, alors maintenant écoutez, car ici tout est musique… Tout s’accorde, tout se transforme. La rue et ses éléments ont une seconde vie, et même parfois plus ! Rien n’est jeté, tout est récupéré et c’est ainsi que les instrucs sont créés. Laissez-vous porter par cet orchestre de brocante et son obsession de la récupération juste.

Le bruit devient son, le bruit devient note, le bruit devient rythme. Prêtez attention, laissez vos oreilles se perdre dans ce véritable fourbi musical et vos yeux se faire avoir par des sons trop souvent ignorés.



Vous êtes prêts ? Alors n’hésitez plus, entrez dans leur univers ….



SUD CONCERTS EN ACCORD AVEC ENCORE UN TOUR PRESENTE CE SPECTACLE .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Welcome to Eugène Poubelle Street, a seemingly normal street.

But in this street, unusual things happen! Put your ear to the ground? you can hear it, so now listen up, because everything here is music?

German :

Willkommen in der kleinen Rue Eugène Poubelle, einer scheinbar ganz normalen Straße.

Aber das ist nicht der Fall, denn in dieser Straße passieren ungewöhnliche Dinge! Sie hören es, also hören Sie zu, denn hier ist alles Musik!

Italiano :

Benvenuti in via Eugène Poubelle, una strada apparentemente normale.

Ma non è così, perché in questa strada accadono cose insolite! Mettete l’orecchio a terra e sentirete, quindi ora ascoltate, perché qui tutto è musica?

Espanol :

Bienvenido a la calle Eugène Poubelle, una calle aparentemente normal.

Pero no es así, ¡porque en esta calle ocurren cosas insólitas! Ponga la oreja en el suelo… puede oír, así que ahora escuche, porque aquí todo es música..

