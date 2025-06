NEVERMIND – TEMPLE PROTESTANT Luneray

NEVERMIND – TEMPLE PROTESTANT Luneray dimanche 3 août 2025 .

NEVERMIND Début : 2025-08-03 à 20:30. Tarif : – euros.

Le quatuor Nevermind pose son regard inventif sur les illustres Goldberg et offre une éloquente variation de variations. Bach n’hésitait pas à recycler dans ses pages sa propre matière musicale comme celle de ses pairs, fonctionnant non à l’économie mais à l’enrichissement. Dans cet esprit baroque par excellence, et avec toute l’élasticité que lui offre la combinaison de ses quatre regards ancrés dans leur siècle, Nevermind transpose le monologue originel du clavecin en un discours au relief, à la profondeur et aux couleurs inédites. Il insuffle sa dynamique de groupe, fait circuler les lignes, réenchante la métamorphose. Cette transcription originale pour flûte, violon, viole de gambe, clavecin, et orgue positif, dont témoigne un album enregistré pour Alpha Classics, a été pensée sur mesure par le quatuor pour ses timbres et ses effectifs. Un véritable travail de création.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

TEMPLE PROTESTANT 12 SQUARE JEAN VENABLE 76810 Luneray 76