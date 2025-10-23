Les forces rondes Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Les forces rondes Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement jeudi 23 octobre 2025.

Les forces rondes

Du jeudi 23 au samedi 25 octobre 2025 à partir de 10h et à partir de 16h. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-23

Théâtre de papier à bicyclette, dès 2 ans l’histoire d’un serpent est lovée au cœur d’un petit théâtre en bois juché sur un vélo. Les images naissent, se transforment et grandissent tout comme le serpent et sa mue.Enfants

Ombre et transparence, aux rythmes des percussions, accompagnent les mots de Ramona Bădescu dans ce spectacle intimiste à partager ensemble.







Un point jaune au sol. C’est le point de départ. Au loin, arrive un personnage à bord de son vélo. Il déploie un petit théâtre ambulant où les images se forment et se transforment pour raconter l’histoire d’un serpent et de sa mue. Il nous parle des forces du changement, de la croissance, de la transformation, des cycles et des cercles. Comme celui que le public est invité à faire pour partager cette histoire.







Dans l’intimité du récit, la Compagnie Melampo propose, dans une esthétique et un design contemporains, un instant de poésie qui réinvestit l’espace public. Les images naissent, vibrent avec malice, se jouant de transparence et des reflets du soleil, sous le ciel et les arbres, avec les oiseaux et les bruits de la ville. De petites percussions rythment les mots de Ramona Bădescu, avant de partir vers d’autres lieux. Au sol s’imprime la trace témoin de ce moment de partage, de l’histoire qui chemine en nous.









Théâtre de papier à bicyclette, dès 2 ans

Autrice, Ramona Bădescu

Metteuse en scène, Eleonora Ribis

Compagnie Melampo .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Bicycle paper theater, ages 2 and up: the story of a snake is coiled up in a small wooden theater perched on a bicycle. Images are born, transformed and grow, just like the snake and its moult.

German :

Papiertheater auf dem Fahrrad, ab 2 Jahren: Die Geschichte einer Schlange wird in einem kleinen Holztheater auf einem Fahrrad erzählt. Die Bilder entstehen, verwandeln sich und wachsen, genau wie die Schlange und ihre Häutung.

Italiano :

Teatro di carta su una bicicletta, a partire dai 2 anni: la storia di un serpente si arrotola in un teatrino di legno appollaiato su una bicicletta. Le immagini nascono, si trasformano e crescono, proprio come il serpente e la sua muta.

Espanol :

Teatro de papel sobre una bicicleta, a partir de 2 años: la historia de una serpiente se enrolla en un teatrillo de madera encaramado a una bicicleta. Las imágenes nacen, se transforman y crecen, como la serpiente y su muda.

