LES FORCES RONDES MCL Gauchy Gauchy

LES FORCES RONDES 2 – 5 juin 2026 MCL Gauchy Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T09:00:00 – 2026-06-02T09:30:00

Fin : 2026-06-05T10:30:00 – 2026-06-05T11:00:00

LES FORCES RONDE

Compagnie MELAMPO – Eleonora Ribis

C’est l’histoire d’un serpent et de sa mue.

C’est l’histoire d’un serpent pour parler de bien d’autres choses …

De la nécessité de retrouver le cercle/les cycles et de faire lien, tous ensemble.

Une histoire qui se raconte par les paroles et les images d’un théâtre en papier montés sur un vélo.

Ce spectacle veut être une recherche plus ample sur le rôle du théâtre et de la narration dans l’espace public, notamment d’un récit par l’image qui s’adresse aux plus petits, à la place de cette narration et au moment collectif qu’elle crée, à la « mue » qui transforme un groupe de personne en communauté, et à la place que trouvent ainsi les tout petits dans ce moment et ce lieu collectif.

>>>Teaser : [https://vimeo.com/872849361](Teaser : https://vimeo.com/872849361 )

Distribution

Un projet de Eleonora Ribis et Candice Hayat || Mise en scène – Eleonora Ribis || Comédien – Frédéric Tellier || Illustrations – Marianne Rulland || Texte – Ramona Badescu || Création sonore – Raphaël Aggery et Christophe Pierron || Scénographie – Patricia Lacoulonche || Construction – Julien Lett || Costumes – Julia Morlot || Régie de tournée – Christophe Pierron || Production & Diffusion – Claire Thibault

Collaboration artistique sur l’espace public – Camille Perreau || Collaboration artistique à la recherche – Candice Hayat & Julia Peslier

PRODUCTION

Compagnie Melampo – Eleonora Ribis

La compagnie MELAMPO est conventionnée Drac Bourgogne-Franche-Comté.

PREMIERS SOUTIENS – PARTENAIRES – COPRODUCTIONS ET PRÉACHATS

L’Espace 600 – Scène Conventionnée Art, Enfance, Jeunesse à Grenoble (38), La Minoterie, pôle de création jeune public et d’éducation artistique à Dijon (21), L’Arc, Scène Nationale du Creusot (71), La Maison du développement culturel (MDC) de Gennevilliers (92), Très Tôt Théâtre, Scène Conventionnée de Quimper (29), La PLAJE-Collectif Jeune Public de Bourgogne Franche Comté (dans le cadre d’AJT 2021 et du soutien à la production 2023), MA scène nationale – Pays de Montbéliard (25) (partenaire du cycle de création.s).

Financeurs institutionnels : DRAC Bourgogne-Franche-Comté, Région Bourgogne-Franche-Comté (en cours), Ville de Dijon.

Âge || Dès 3 ans (grands de crèche et toutes sections de maternelle)

Niveaux Scolaires || Crèches (seulement la section des grands )

Petite section de maternelle à la Grande section de maternelle

CP

Durée de la création : 30 minutes

La compagnie MELAMPO || La Compagnie Melampo développe une réflexion singulière sur l’espace théâtrale, sur la notion de proximité et d’intimité dans le rapport acteur/spectateur ouverte à tous les âges. Eleonora Ribis, metteure en scène de la compagnie, travaille un théâtre visuel et une dramaturgie créée par la parole autant que par le corps et le geste.

Département de la compagnie || Côte d’Or

MCL Gauchy Gauchy Gauchy 02430 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://cie-melampo.com »}, {« type »: « email », « value »: « cie.melampo@gmail.com »}] [{« data »: {« author »: « Eleonora Ribis », « cache_age »: 86400, « description »: « Compagnie MELAMPO – Eleonora Ribis nnCu2019est lu2019histoire du2019un serpent et de sa mue.nnCu2019est lu2019histoire du2019un serpent pour parler de bien du2019autres choses …nDe la nu00e9cessitu00e9 de retrouver le cercle/les cycles et de faire lien, tous ensemble.nUne histoire qui se raconte par les paroles et les images du2019un thu00e9u00e2tre en papier montu00e9s sur un vu00e9lo, amenant le Thu00e9u00e2tre partout ou00f9 il vient.nnnCe spectacle veut u00eatre une recherche plus ample sur le ru00f4le du thu00e9u00e2tre et de la narration dans lu2019espace public, notamment du2019un ru00e9cit par lu2019image qui su2019adresse aux plus petits, u00e0 la place de cette narration et au moment collectif quu2019elle cru00e9e, u00e0 la u00ab mue u00bb qui transforme un groupe de personne en communautu00e9, et u00e0 la place que trouvent ainsi les plus petits dans ce moment et ce lieu collectif.nnnUn projet de Eleonora Ribis et Candice Hayat.nMise en scu00e8ne – Eleonora RibisnTexte – Ramona BadescunIllustrations – Marianne RullandnComu00e9dien – Fru00e9du00e9ric TelliernCru00e9ation sonore – Raphau00ebl AggerynScu00e9nographie – Patricia LacoulonchenConstruction – Julien LettnCostumes – Julia MorlotnRu00e9gie de tournu00e9e – Christophe PierronnCollaboration artistique sur lu2019espace public u2013 Camille PerreaunCollaboration artistique u00e0 la recherche – Candice Hayat & Julia PesliernnProduction et Diffusion – Claire ThibaultnFabio Falzone – ru00e9alisation vidu00e9onnnLa compagnie MELAMPO est conventionnu00e9e par la DRAC Bourgogne-Franche-Comtu00e9.nn#Cru00e9ation #JeunePublic #RamonaBadescu #MELAMPO #espacepublic #spectacle », « type »: « video », « title »: « LES FORCES RONDES TEASER – Compagnie MELAMPO – Cru00e9ation 2023 », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/1736088272-0a45d7dbeb43a06477be90b21c704c7b018f9c8d64bdae3f56c770a43bc4edc4-d?f=webp®ion=us », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/872849361 », « thumbnail_height »: 1080, « author_url »: « https://vimeo.com/user151602911 », « thumbnail_width »: 1920, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Vimeo »}, « link »: « https://vimeo.com/872849361 »}]

Compagnie MELAMPO / Eleonora RIBIS La mue nature