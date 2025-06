Les Forestivités du Jeudi – Bleurville 19 juin 2025 14:00

Vosges

Les Forestivités du Jeudi Eglise Bleurville Vosges

Gratuit

Gratuit

Début : Jeudi Jeudi 2025-06-19 14:00:00

fin : 2025-06-19 17:00:00

2025-06-19

Rejoignez-nous pour une balade en pleine nature sur sur le thème « Réchauffement climatique », encadrées par l’Office National des Forêts.

Au programme :

• Découverte de la forêt sous toutes les coutures

• Balades conviviales et accessibles à tous

• Moments de détente au cœur de la forêt

Programme du mois de juin sur l’affiche jointe.

Venez respirer, observer, apprendre… et profiter de la beauté de nos forêts en bonne compagnie !Tout public

Eglise

Bleurville 88410 Vosges Grand Est +33 3 29 09 96 45

English :

Join us for a nature walk on the theme of « Global warming », supervised by the Office National des Forêts.

On the program:

? Discover the forest from every angle

? Friendly walks accessible to all

? Relax in the heart of the forest

June program on the attached poster.

Come breathe, observe, learn? and enjoy the beauty of our forests in good company!

German :

Begleiten Sie uns auf einem Spaziergang in der Natur zum Thema « Globale Erwärmung », der vom Office National des Forêts betreut wird.

Auf dem Programm stehen:

? Entdeckung des Waldes unter allen Gesichtspunkten

? Gesellige und für alle zugängliche Spaziergänge

? Entspannende Momente im Herzen des Waldes

Programm für den Monat Juni auf dem beigefügten Plakat.

Atmen, beobachten, lernen und genießen Sie die Schönheit unserer Wälder in guter Gesellschaft!

Italiano :

Unitevi a noi per una passeggiata naturalistica sul tema del « Riscaldamento globale », guidata dall’Office National des Forêts.

In programma:

? Scoprire la foresta da ogni angolazione

? Passeggiate amichevoli accessibili a tutti

? Rilassarsi nel cuore della foresta

Programma di giugno sulla locandina allegata.

Venite a respirare, osservare, imparare e godere della bellezza delle nostre foreste in buona compagnia!

Espanol :

Acompáñenos en un paseo por la naturaleza sobre el tema del « Calentamiento global », dirigido por la Office National des Forêts.

En el programa:

? Descubra el bosque desde todos los ángulos

? Paseos agradables y accesibles para todos

? Relájese en el corazón del bosque

Programa de junio en el cartel adjunto.

Ven a respirar, observar, aprender… ¡y disfrutar de la belleza de nuestros bosques en buena compañía!

L’événement Les Forestivités du Jeudi Bleurville a été mis à jour le 2025-06-10 par VOSGES DEVELOPPEMENT