Les forêts d’altitude, des forêts de liens expo, animations, projection Salle 4 saisons Chapelle-des-Bois
Les forêts d’altitude, des forêts de liens expo, animations, projection Salle 4 saisons Chapelle-des-Bois samedi 13 septembre 2025.
Les forêts d’altitude, des forêts de liens expo, animations, projection
Salle 4 saisons 28 Rte des Pâturages Chapelle-des-Bois Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 09:00:00
fin : 2025-09-14 17:00:00
Date(s) :
2025-09-13
Partez à la (re)découverte des forêts d’altitude le week-end du 13 et 14 septembre à la salle 4 saisons de Chapelle-des-Bois !
Le Groupe Tétras Jura vous propose son exposition itinérante « Les forêts d’altitude, des forêts de liens » ainsi qu’une projection et des animations gratuites !
Samedi 13 septembre
> 10h-12h et 13h-17h Visite de l’exposition itinérante
> 10h30-11h30 Montage commenté sur la gélinotte des bois, avec Marceau Duraffourg (sur inscription)
> 14h-15h30 Animation Sur la piste des p’tites bêtes (sur inscription)
> 17h30 Conférence Grand tétras, entre symbole et bouc émissaire, quelle place dans les forêts jurassiennes ?
Dimanche 14 septembre
> 10h-12h et 13h-17h Visite de l’exposition itinérante
> 10h30-12h Animation Forêts sensibles (sur inscription)
> 14h-15h30 Sortie Métamorphoses forestières (sur inscription)
> 17h30 Projection du film Le Chêne et ses habitants, suivie d’un échange.
Pour plus d’informations sur le programme et vous inscrire aux animations, rendez-vous sur bit.ly/foret-altitude. Vous pouvez aussi nous appeler au 03 84 41 13 20 ou nous envoyer un mail à l’adresse contact@groupe-tetras-jura.org.
À très vite à Chapelle-des-Bois ! .
Salle 4 saisons 28 Rte des Pâturages Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
English : Les forêts d’altitude, des forêts de liens expo, animations, projection
German : Les forêts d’altitude, des forêts de liens expo, animations, projection
Italiano :
Espanol :
L’événement Les forêts d’altitude, des forêts de liens expo, animations, projection Chapelle-des-Bois a été mis à jour le 2025-08-29 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE