Les Forges de Coat-An-Noz – Belle-Isle-en-Terre 21 juin 2025 07:00

Côtes-d’Armor

Les Forges de Coat-An-Noz Parking des forges Belle-Isle-en-Terre Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Conte, balade aux forges et rando jusqu’au château (4kms) en compagnie d’un guide local et passionné. Plus d’infos, horaires et inscriptions en contactant Ewen Rabier. .

Parking des forges

Belle-Isle-en-Terre 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 48 74 20 71

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Forges de Coat-An-Noz Belle-Isle-en-Terre a été mis à jour le 2025-06-11 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol