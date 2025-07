Les forges lyriques Bestiaire vocal Le Bourgneuf-la-Forêt

Le Bourgneuf-la-Forêt Mayenne

Début : 2025-07-11 20:30:00

fin : 2025-07-11 21:45:00

2025-07-11

Un spectacle à écouter, regarder… et dessiner !

Le Bestiaire Vocal raconte l’inspiration des compositrices et des compositeurs pour les animaux. Parfois pour les décrire, les admirer ou en faire des miroirs des défauts humains et s’en moquer. Avec beaucoup d’humour et dans différentes langues, l’octuor chantera des œuvres allant du XVe au XXIe siècle, illustrées par les dessins de Lionel Lesire. .

Le Bourgneuf-la-Forêt 53410 Mayenne Pays de la Loire +33 7 66 80 38 39 billetterie.inparadisum@gmail.com

English :

A show to listen to, watch… and draw!

German :

Ein Spektakel zum Zuhören, Anschauen… und Zeichnen!

Italiano :

Uno spettacolo da ascoltare, guardare… e disegnare!

Espanol :

Un espectáculo para escuchar, ver… ¡y dibujar!

