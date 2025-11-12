Les formes d’engagement citoyen pour l’océan Rue Jacques Prévert Trégunc

Les formes d’engagement citoyen pour l’océan

Rue Jacques Prévert Le Sterenn Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 18:30:00

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

Conférence organisée par Bretagne Vivante avec le soutien de la CCA et en partenariat avec la MJC Le Sterenn.

Animée par Lucie Fortun, doctorante en socio-anthropologie CNRS

Le niveau de concernement des citoyen.nes pour l’océan se manifeste à mesure que les effets des bouleversements écologiques et sociaux liés au changement climatique deviennent perceptibles dans leur quotidien pollutions terrigènes affectant les écosystèmes, la qualité de l’eau et la santé humaine, artificialisation et surtourisme littoral contribuant à la crise du logement pour les populations les plus modestes, effondrement de la biodiversité marine impactant la viabilité des petites pêcheries etc.

Dans cette présentation, la conférencière reviendra sur un événement singulier, le contre-sommet les Soulèvements de la mer, qui s’est déroulé en février 2022 à Brest en amont du One Ocean Summit, pour commencer à décrire ces formes d’engagement et présenter plus spécifiquement les indéterminations politiques, les critiques multiformes et les phénomènes d’internalisation qui traversent les modes d’engagement contemporains. .

Rue Jacques Prévert Le Sterenn Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 6 07 73 04 50

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les formes d’engagement citoyen pour l’océan Trégunc a été mis à jour le 2025-10-31 par OTC CCA