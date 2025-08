Les Formidables ‘Sud Ouest’ Jonzac

Les Formidables ‘Sud Ouest’ Jonzac vendredi 29 août 2025.

Les Formidables ‘Sud Ouest’

57 avenue Jean Moulin Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-29

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-08-29

Sud-Ouest vous propose une soirée à l’honneur des héroïnes du quotidien avec de nombreuses surprises durant la soirée.

.

57 avenue Jean Moulin Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 51 36 24 03

English :

Sud-Ouest presents an evening honoring everyday heroines, with plenty of surprises in store.

German :

Sud-Ouest bietet Ihnen einen Abend zu Ehren der Heldinnen des Alltags mit vielen Überraschungen während des Abends.

Italiano :

Sud-Ouest vi propone una serata che celebra le eroine di tutti i giorni, con tante sorprese in serbo.

Espanol :

Sud-Ouest le propone una velada dedicada a las heroínas de la vida cotidiana, en la que no faltarán las sorpresas.

L’événement Les Formidables ‘Sud Ouest’ Jonzac a été mis à jour le 2025-07-30 par CDC de Haute Saintonge