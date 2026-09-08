Les fortifications de la pointe des Espagnols, Pointe des Espagnols, Roscanvel

Informations pratiques

Les fortifications de la pointe des Espagnols 19 et 20 septembre Pointe des Espagnols Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Point de vue imprenable sur le goulet, la rade et le port de Brest depuis la pointe des Espagnols !

Avec une tour napoléonienne, une caponnière double, des ouvrages à cornes, des batteries d’artilleries de différents calibres, c’est aussi un conservatoire à ciel ouvert des fortifications littorales entre les 17e et 20e siècles. À découvrir avec des visites démarrant toutes les heures et déclinant différentes thématiques.

Pointe des Espagnols Pointe des Espagnols, 29570 Roscanvel Roscanvel 29570 Finistère Bretagne Parking de la pointe

Point de vue imprenable sur le goulet, la rade et le port de Brest depuis la pointe des Espagnols !

©Office de tourisme Presqu’île de Crozon Aulne Maritime