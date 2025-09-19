Les fortifications de Vauban inscrites au patrimoine mondial Billetterie CMN Mont-Dauphin

Les fortifications de Vauban inscrites au patrimoine mondial Billetterie CMN Mont-Dauphin vendredi 19 septembre 2025.

Les fortifications de Vauban inscrites au patrimoine mondial 19 – 21 septembre Billetterie CMN Hautes-Alpes

Prévoir gourde, bonnes chaussures et vêtements adaptés en fonction de la météo.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Découvrez l’histoire étonnante de Mont-Dauphin et le système défensif redoutable conçu par Vauban. Parcourez la lunette d’Arçon et son souterrain, contemplez l’architecture de l’arsenal, de la poudrière et la charpente de la caserne Rochambeau.

Billetterie CMN 1 place Vauban 05600 Mont-Dauphin Mont-Dauphin 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 45 42 40 http://www.village-fortifie-montdauphin.fr

Découvrez l’histoire étonnante de Mont-Dauphin et le système défensif redoutable conçu par Vauban. Parcourez la lunette d’Arçon et son souterrain, contemplez l’architecture de l’arsenal, de la et la…

© We are Content(s) / Centre des monuments nationaux