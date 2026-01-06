Les fossiles des phosphatières à la loupe Atelier de découverte Flaujac-Gare

Les fossiles des phosphatières à la loupe Atelier de découverte

ÉVÈNEMENT CAUSSERIE

ÉVÈNEMENT CAUSSERIE

Le Parc naturel régional des Causses du Quercy Géoparc mondial Unesco vous propose dans le cadre de ses animations culturelles LES CAUSSERIES.

Glissez-vous dans la peau d’un.e paléontologue du Quercy et découvrez les fossiles des phosphatières. Rarement discernables à l’œil nu, la loupe binoculaire nous aidera à les déterminer. Rencontre immersive avec l’équipe de la Réserve naturelle géologique du Lot ! Événements en partenariat avec l’Association des Phosphatières du Quercy. .

English :

EVENT CAUSSERIE

As part of its cultural activities, the Causses du Quercy Regional Nature Park Unesco World Geopark offers: LES CAUSSERIES.

Slip into the shoes of a Quercy paleontologist and discover the fossils of the phosphatières

