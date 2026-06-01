Les Fossottes, entre nature et patrimoine, Sentier des Fossottes, La Salle

Les Fossottes, entre nature et patrimoine 18 – 20 septembre Sentier des Fossottes Vosges

Accès gratuit. Sentier en visite libre. Visites guidées à 15h00 samedi et dimanche. Chaussures adaptées recommandées. Parcours forestier avec quelques dénivelés et passages irréguliers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les visiteurs pourront découvrir librement, tout au long de la journée, le parcours d’interprétation consacré à l’histoire locale, à l’archéologie, à la géologie et à l’environnement. Les panneaux pédagogiques jalonnant le sentier présentent notamment l’exploitation ancienne de la rhyolite, la fabrication des meules gauloises et gallo-romaines, les activités artisanales de la vallée ainsi que les richesses naturelles du site.

Récemment restauré par la commune, le sentier a bénéficié de travaux de remise en état comprenant notamment la rénovation des passerelles et la réhabilitation des panneaux pédagogiques, afin d’améliorer l’accueil du public et de préserver ce patrimoine de découverte.

Une visite guidée sera proposée samedi à 15h00 afin d’approfondir la découverte du patrimoine historique, archéologique et naturel du site.

Le vendredi, dans le cadre de l’opération nationale « Levez les yeux ! », une animation sera organisée à destination des scolaires. Accompagnés d’un guide, les élèves participeront à une découverte du site associant observation du paysage, lecture du patrimoine et activités pédagogiques leur permettant de mieux comprendre l’histoire des lieux et les relations entre l’Homme et son environnement.

Sentier des Fossottes 5 rue alban Fournier 88470 la salle La Salle 88470 Vosges Grand Est 03 29 58 41 27 https://www.facebook.com/people/Mairie-de-la-Salle/61570676902781/# Le sentier de découverte des Fossottes est un parcours archéologique, botanique et patrimonial qui permet de découvrir un site remarquable de l’histoire de La Salle. Aménagé le long de la Valdange, il met en valeur les vestiges d’anciennes activités humaines liées à l’exploitation de la rhyolite, une roche volcanique utilisée durant près d’un millénaire pour la fabrication de meules à grains gauloises puis gallo-romaines. Les meules produites aux Fossottes ont été diffusées dans une grande partie de la Lorraine et de l’Alsace, témoignant de l’importance économique du site durant l’Antiquité.

Le parcours présente également l’histoire des carrières, des forges et des scieries qui ont marqué la vallée de la Valdange, ainsi que les richesses naturelles du secteur. Plusieurs panneaux d’interprétation permettent au visiteur de découvrir la flore locale, les milieux forestiers et rivulaires, ainsi que les liens étroits entre l’Homme et son environnement au fil des siècles. Long d’environ 1,2 km, le sentier offre une découverte accessible mêlant histoire locale, archéologie, géologie et nature. Le sentier est accessible à pied depuis un parking aménagé situé à proximité immédiate du départ du parcours. Un panneau d’accueil permet aux visiteurs de s’orienter et de suivre le circuit balisé d’environ 1,2 km.

Le parcours emprunte des chemins forestiers et des sentiers naturels présentant ponctuellement des irrégularités, des racines et de faibles dénivelés. Le port de chaussures adaptées à la marche est recommandé.

En raison de la configuration du terrain, le sentier n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite et peut être difficilement praticable avec une poussette.

Accès libre durant les horaires d’ouverture de l’événement.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les visiteurs pourront découvrir librement, tout au long de la journée, le parcours d’interprétation consacré à l’histoire locale, à à la géologie…

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