LES FOUDRES – Le Bataclan Paris

Participe à la première édition des Foudres, cérémonie valorisant les talents du metal français ! Une soirée inédite et électrique pour célébrer la richesse et la puissance de cette culture vibrante, et l’occasion de retrouver en live sur scène Carpenter Brut, Revnoir, Grandma’s Ashes et Gravekvlt !Artistes, fans et figures emblématiques se retrouveront autour de performances spectaculaires et de récompenses inédites. Prépare-toi à une nuit historique, entre puissance et émotion. Rendez-vous le 9 octobre 2025 au Bataclan, mythique salle parisienne qui incarne plus que jamais l’âme de la scène rock et metal en France et aux yeux du monde. Vote pour tes artistes et projets préférés à partir du 12 septembre 2025. En attendant, retrouve toute l’actu de l’évènement sur www.lesfoudres.com Organisé par Le Bataclan, salle du groupe Paris Entertainment Company, ainsi que la Fédération des Musiques Métalliques.

Le Bataclan 50, BOULEVARD VOLTAIRE 75011 Paris 75