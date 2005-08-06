Les Fouilles Archéolo’Geek – Niveau 4 Espace Corchade METZ (Moselle) Metz
Les Fouilles Archéolo’Geek – Niveau 4 Espace Corchade METZ (Moselle) Metz Dimanche 21 décembre, 09h30 Visiteurs : Gratuit / Exposants : 25€ la table
La 4ème édition des Fouilles Archéolo’Geek aura lieu le 21 décembre 2025 à Metz (57), toujorus organisée par Kaiten Matsuri !
3 jours avant Noël !? Quoi de mieux pour trouver LE cadeau de dernière minute ! Et pourquoi pas « les »
Jeux vidéos, cartes de collections, jouets ou encore livres spécialisés, c’est le moment de fouiner pour choper le cadeau parfait ♥ Mais aussi compléter sa collection !
Entrée gratuite, restauration et buvette sur place par What The Food.
Toutes les infos sur [http://www.kaiten-matsuri.fr/](http://www.kaiten-matsuri.fr/)
Vendeurs :
L’inscription se passe directement sur [https://orga.kaiten-matsuri.fr](https://orga.kaiten-matsuri.fr), la première table à 25€ !
Pour toutes questions :
Mail – [contact@kaiten-matsuri.fr](mailto:contact@kaiten-matsuri.fr)
Tél. – 06.08.05.50.20
IRL – Boutique What The Food, 4 rue Gambetta 57000 METZ
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-21T09:30:00.000+01:00
Fin : 2025-12-21T17:00:00.000+01:00
https://orga.kaiten-matsuri.fr
Espace Corchade METZ (Moselle) 37 rue du Saulnois Vallières-Les Bordes Metz 57070 Moselle