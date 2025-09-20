Les fouilles au chateau d’Hyeres Visite commentées -JEP 2025 Centre-ville Hyères

Centre-ville 433 rue St-Pierre Hyères Var

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 11:00:00

2025-09-20

Au cours de cette visite, David Ollivier, directeur de la fouille, vous commentera les recherches archéologiques en cours.

Centre-ville 433 rue St-Pierre Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 00 82 41 billetterie.spectacles@mairie-hyeres.com

English :

During this visit, David Ollivier, excavation director, will talk about the archaeological research currently underway.

German :

Während dieses Besuchs wird Ihnen David Ollivier, der Leiter der Ausgrabung, die aktuellen archäologischen Forschungen erläutern.

Italiano :

Durante la visita, David Ollivier, direttore degli scavi, parlerà delle ricerche archeologiche in corso.

Espanol :

Durante esta visita, David Ollivier, director de la excavación, hablará de las investigaciones arqueológicas en curso.

