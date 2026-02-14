Les fouilles de la maison du Mouton et de l’hôtel de Loulle, Maison du Mouton, Romans-sur-Isère, Romans-sur-Isère
limité à 20 personnes
Début : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00
RV : Maison du Mouton, Romans
Une campagne de fouilles archéologiques a été menée sur le bâti de la Maison du Mouton et l’Hôtel de Loulle adjacent, lors d’importants travaux de restauration. Découvrez les informations dévoilées par les fouilles de ces riches demeures.
Proposé par le Pays d’art et d’historie de Valence Romans Agglo
Maison du Mouton, Romans-sur-Isère 5, rue du mouton, 26100 Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
La Maison du Mouton est l'un des deux sites de la MAison du patrimoine de Valence Romans Agglo. Cette demeure du Moyen-Âge accueille des expositions dédiées au patrimoine local.
ouvert du mardi au vendredi de 13h à 18h, le samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
©Blaise Adilon