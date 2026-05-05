Les fouilles de la Villa Adriana, Villa Adriana, Tivoli

Les fouilles de la Villa Adriana Vendredi 12 juin, 11h00 Villa Adriana Roma

Maximum 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T11:00:00+02:00 – 2026-06-12T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T11:00:00+02:00 – 2026-06-12T13:00:00+02:00

Une occasion unique pour découvrir de près les activités de protection et de recherche archéologique à la Villa Adriana. La visite guidée conduira les participants dans les zones concernées par les fouilles en cours, illustrant les méthodologies, les objectifs et les résultats des enquêtes promues par l’Institut Villa Adriana et Villa d’Este.

Grâce au récit direct des opérateurs, adultes et enfants pourront comprendre comment se déroule concrètement le travail archéologique, quelle est l’importance de la conservation du patrimoine et comment les nouvelles découvertes contribuent à enrichir la connaissance de la résidence de l’empereur Hadrien.

L’activité favorise le dialogue entre le public et les professionnels, en offrant une expérience accessible, engageante et différente de la visite habituelle du site.

Rendez-vous au Plastico à l’intérieur de la zone archéologique de Villa Adriana à 10h30. Jusqu’à épuisement des places disponibles.

Villa Adriana Laro Marguerite Yourcenar, Tivoli (RM) Tivoli 00019 Paterno Roma Lazio 0774330329 https://villae.cultura.gov.it/i-luoghi/villa-adriana/ Une occasion unique pour découvrir de près les activités de protection et de recherche archéologique à la Villa Adriana. La visite guidée conduira les participants dans les zones concernées par les fouilles en cours, illustrant les méthodologies, les objectifs et les résultats des enquêtes promues par l’Institut Villa Adriana et Villa d’Este.

Grâce au récit direct des opérateurs, adultes et enfants pourront comprendre comment se déroule concrètement le travail archéologique, quelle est l’importance de la conservation du patrimoine et comment les nouvelles découvertes contribuent à enrichir la connaissance de la résidence de l’empereur Hadrien.

L’activité favorise le dialogue entre le public et les professionnels, en offrant une expérience accessible, engageante et différente de la visite habituelle du site.

JEA

©Istituto Villa Adriana e Villa d’Este