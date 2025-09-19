Les fouilles préventives de l’Almanarre 3658 route de l’Almanarre Hyères

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T11:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Des archéologues du Département du Var et de l’Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives) vous accueilleront pour vous présenter les découvertes des fouilles préventives en cours, menées dans le cadre de la requalification du quartier de l’Almanarre. Vous en apprendrez plus sur l’architecture des tombes de la nécropole romaine d’Olbia.

Journées européennes du patrimoine 2025

© MB_Site Olbia ville d’Hyères