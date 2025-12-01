Les Foulées Andelysiennes 2025

Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28 16:00:00

fin : 2025-12-28

Date(s) :

2025-12-28

Nouveau parcours en vue !

Les inscriptions pour la 35e édition des Foulées Andelysiennes 2025 sont ouvertes !

L’événement se déroulera le dimanche 28 décembre aux Andelys pour une journée sportive et conviviale qui fera bouger toute la famille.

Au programme

– 5 km qualificatif pour le Championnat de France

– 10 km parcours mesuré pour les passionnés de la distance

– Marche de 5 km pour une ambiance sportive et accessible à tous

Que vous soyez coureur confirmé, amateur ou simple marcheur, c’est l’occasion parfaite pour clore l’année en beauté et en pleine forme. Ne manquez pas cette chance, pour vous inscrire, c’est ici.

Pour plus d’infos Site ac.lesandelys@outlook.fr .

Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 7 83 60 76 39 ac.lesandelys@outlook.fr

English : Les Foulées Andelysiennes 2025

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Foulées Andelysiennes 2025 Les Andelys a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération