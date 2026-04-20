Les Foulées Balazéennes Balazé
Les Foulées Balazéennes Balazé vendredi 1 mai 2026.
Balazé
Les Foulées Balazéennes
51 Rue Saint-Martin Balazé Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Le 1er mai 2026, participez aux Foulées Balazéennes !
Les courses au programme
– La Roublarde une course nature trail (avec + de dénivelé) de 25 km environ sur route et chemin pédestre. Départ à 9h00 du complexe sportif de Balazé. Ravitaillement à mi-course et à l’arrivée.
– La Marche Nordique Marche Nordique 16km environ. Départ 9h30 du complexe sportif de Balazé.
– Le 16km une course nature de 16 km sur route et chemin pédestre. Départ à 9h30 du complexe sportif de Balazé. Ravitaillement à mi-course et à l’arrivée.
– Les Foulées Balazéennes une course nature de 10 km sur route et chemin pédestre.
Départ à 10h00 du complexe sportif de Balazé. Ravitaillement à mi-course et à l’arrivée.
– La Marche Balazéenne une randonnée pédestre de 7 km sur route et chemin pédestre.
Départ 10h15 du complexe sportif de Balazé.
La Petite une course de 5km. Départ à 10h20 du complexe sportif de Balazé. Ravitaillement à l’arrivée
Inscriptions sur Klikego
Retrait des dossards le 1er mai 2026 dès 8h salle des sports de Balazé
1 € minimum par participant reversé à l’association Les Enfants Hospitalisés Hôpital de Vitré. .
51 Rue Saint-Martin Balazé 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Les Foulées Balazéennes Balazé a été mis à jour le 2026-04-15 par OT VITRE