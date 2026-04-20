Balazé

Les Foulées Balazéennes

51 Rue Saint-Martin Balazé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Le 1er mai 2026, participez aux Foulées Balazéennes !

Les courses au programme

– La Roublarde une course nature trail (avec + de dénivelé) de 25 km environ sur route et chemin pédestre. Départ à 9h00 du complexe sportif de Balazé. Ravitaillement à mi-course et à l’arrivée.

– La Marche Nordique Marche Nordique 16km environ. Départ 9h30 du complexe sportif de Balazé.

– Le 16km une course nature de 16 km sur route et chemin pédestre. Départ à 9h30 du complexe sportif de Balazé. Ravitaillement à mi-course et à l’arrivée.

– Les Foulées Balazéennes une course nature de 10 km sur route et chemin pédestre.

Départ à 10h00 du complexe sportif de Balazé. Ravitaillement à mi-course et à l’arrivée.

– La Marche Balazéenne une randonnée pédestre de 7 km sur route et chemin pédestre.

Départ 10h15 du complexe sportif de Balazé.

La Petite une course de 5km. Départ à 10h20 du complexe sportif de Balazé. Ravitaillement à l’arrivée

Inscriptions sur Klikego

Retrait des dossards le 1er mai 2026 dès 8h salle des sports de Balazé

1 € minimum par participant reversé à l’association Les Enfants Hospitalisés Hôpital de Vitré. .

51 Rue Saint-Martin Balazé 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Les Foulées Balazéennes Balazé a été mis à jour le 2026-04-15 par OT VITRE