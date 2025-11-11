LES FOULEES BAUDELLOISES Saint-Baudelle

18ème édition des Foulées Baudelloises à St Baudelle (53) le 11 novembre.

10 km à 9h30 et courses enfants à 10h45 .

English :

18th Foulées Baudelloises in St Baudelle (53) on November 11.

German :

18. Ausgabe der Foulées Baudelloises in St Baudelle (53) am 11. November.

Italiano :

18ª edizione dei Foulées Baudelloises a St Baudelle (53) l’11 novembre.

Espanol :

18ª edición de las Foulées Baudelloises en St Baudelle (53) el 11 de noviembre.

