LES FOULEES BAUDELLOISES Saint-Baudelle
LES FOULEES BAUDELLOISES Saint-Baudelle mardi 11 novembre 2025.
LES FOULEES BAUDELLOISES
Saint-Baudelle Mayenne
18ème édition des Foulées Baudelloises à St Baudelle (53) le 11 novembre.
10 km à 9h30 et courses enfants à 10h45 .
Saint-Baudelle 53100 Mayenne Pays de la Loire
English :
18th Foulées Baudelloises in St Baudelle (53) on November 11.
German :
18. Ausgabe der Foulées Baudelloises in St Baudelle (53) am 11. November.
Italiano :
18ª edizione dei Foulées Baudelloises a St Baudelle (53) l’11 novembre.
Espanol :
18ª edición de las Foulées Baudelloises en St Baudelle (53) el 11 de noviembre.
