Les Foulées Bengaliennes Bayon
Les Foulées Bengaliennes Bayon dimanche 12 octobre 2025.
Les Foulées Bengaliennes
Bayon Meurthe-et-Moselle
Dans le cadre d’Octobre Rose, venez participer aux Foulées Bengaliennes, dans une ambiance de folie !!! Au programme: course ou marche de 5 à 10 kilomètres. Rendez-vous à 9h30 pour l’échauffement. Départ à 10h. Buvette et stand animations sur place.
Tarif: 10€ par participant.
Inscriptions par mail à pomme.tarillon@gmail.comTout public
English :
As part of Pink October, come and take part in the Foulées Bengaliennes, in a crazy atmosphere! Program: 5 to 10 kilometer run or walk. Meet at 9:30 a.m. for warm-up. Start at 10 a.m. Refreshment bar and entertainment stand on site.
Price: 10? per participant.
Registration by e-mail to pomme.tarillon@gmail.com
German :
Im Rahmen des Rosa Oktobers können Sie an den Foulées Bengaliennes teilnehmen, in einer verrückten Atmosphäre!!! Programm: Lauf oder Walking von 5 bis 10 Kilometern. Treffpunkt um 9:30 Uhr zum Aufwärmen. Start um 10 Uhr. Getränke und Animationsstand vor Ort.
Preis: 10 ? pro Teilnehmer.
Anmeldungen per E-Mail an pomme.tarillon@gmail.com
Italiano :
Nell’ambito della campagna Ottobre Rosa, venite a partecipare alle Foulées Bengaliennes, in un’atmosfera folle! In programma: una corsa o una passeggiata di 5-10 chilometri. Ritrovo alle 9.30 per il riscaldamento. Partenza alle 10.00. Bar e stand di intrattenimento sul posto.
Prezzo: 10 euro a partecipante.
Iscrizioni via e-mail a pomme.tarillon@gmail.com
Espanol :
En el marco de la campaña Octubre Rosa, venga a participar en las Foulées Bengaliennes, ¡en un ambiente de locura! El programa incluye una carrera de 5 a 10 kilómetros. Cita a las 9.30 h para el calentamiento. Salida a las 10h. Avituallamiento y animación in situ.
Precio: 10 euros por participante.
Inscripciones por correo electrónico a pomme.tarillon@gmail.com
