Les Foulées Bleues Concarneau

Les Foulées Bleues Concarneau dimanche 21 septembre 2025.

Les Foulées Bleues

Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 10:30:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Les Foulées Concarnoises vous accueillent cette année sur deux courses de 13.3 et 6.4 km qui se déroulent simultanément.

Le 13 km Sur un magnifique circuit en bord de mer, ce parcours de 13.3 km se déroule moitié sur route moitié sur chemin, avec toujours une grosse partie « vue mer ».

Un parcours très varié, qui vous fera passer par la Ville Close, la corniche, le chemin côtier jusqu’à l’anse de St Jean, la voie verte et un final en plein centre-ville

Le 6 km Cette course au départ commun et au parcours identique à la grande jusqu’au 4.5 km permettra aux débutants de découvrir le plaisir de courir au sein d’un très gros peloton et aux aguerris de faire un chrono sur ce circuit de 6.4 km quasi plat;

Inscriptions complètes .

Concarneau 29900 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Foulées Bleues Concarneau a été mis à jour le 2025-09-05 par OTC CCA