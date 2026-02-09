Les Foulées Colorées

Centre-bourg Coteaux-sur-Loire Indre-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 15:30:00

Date(s) :

2026-04-26

Une course/marche ludique ouverte à tous, petits ou grands, sportifs ou amateurs. Les participants parcourent un trajet de 3 5 km ou 10 km. Le parcours est jalonné de 5 arches sous lesquelles ils passent et sont aspergés de poudres colorées. Chacun vit cet événement à son rythme…

Une course/marche ludique ouverte à tous, petits ou grands, sportifs ou amateurs. Les participants parcourent un trajet de 3 5 km ou 10 km. Le parcours est jalonné de 5 arches sous lesquelles ils passent et sont aspergés de poudres colorées. Chacun vit cet événement à son rythme, en marchant ou en courant (plusieurs départs).

Frais d’inscription 10€/adulte et 6€/enfant de de 10 ans. Bénéfices reversés à 2 associations caritatives locales ADEL CENTRE et La Cordée du Val de Loire qui soutiennent le service oncologique et pédiatrique de l’hôpital Clocheville de Tours.

Un itinéraires pittoresque, au milieu des vignes et des bois. Une journée festive et colorée, placée sous le signe de la bonne humeur, du partage et de la solidarité ! 6 .

Centre-bourg Coteaux-sur-Loire 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 98 15 animations@coteaux-sur-loire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A fun run/walk open to all, young and old, athletes and amateurs alike. Participants cover a 3 5 km or 10 km route. The course is marked by 5 arches, under which they pass and are sprayed with colored powders. Everyone experiences the event at their own pace…

L’événement Les Foulées Colorées Coteaux-sur-Loire a été mis à jour le 2026-02-09 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE