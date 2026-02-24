Les Foulées d’Angoulême Stade Chanzy Angoulême

Les Foulées d’Angoulême

Stade Chanzy 5 rue du Stade Angoulême Charente

Tarif : 12 – 12 – 17 EUR

selon les courses

Début : 2026-03-28 17:30:00

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Organisé par le Grand Angoulême Athlétisme, les Foulées d’Angoulême s’impose aujourd’hui comme une épreuve incontournable.

C’est l’occasion de relever un défi sportif. Que vous soyez un coureur débutant ou expérimenté !

Stade Chanzy 5 rue du Stade Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 76 06 secretariat@g2aathle.com

Organized by Grand Angoulême Athlétisme, the Foulées d’Angoulême has become a not-to-be-missed event.

It’s an opportunity to take up a sporting challenge. Whether you’re a beginner or an experienced runner!

