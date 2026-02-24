Les Foulées d’Angoulême Stade Chanzy Angoulême
Les Foulées d’Angoulême Stade Chanzy Angoulême samedi 28 mars 2026.
Les Foulées d’Angoulême
Stade Chanzy 5 rue du Stade Angoulême Charente
Tarif : 12 – 12 – 17 EUR
selon les courses
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 17:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Organisé par le Grand Angoulême Athlétisme, les Foulées d’Angoulême s’impose aujourd’hui comme une épreuve incontournable.
C’est l’occasion de relever un défi sportif. Que vous soyez un coureur débutant ou expérimenté !
.
Stade Chanzy 5 rue du Stade Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 76 06 secretariat@g2aathle.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by Grand Angoulême Athlétisme, the Foulées d’Angoulême has become a not-to-be-missed event.
It’s an opportunity to take up a sporting challenge. Whether you’re a beginner or an experienced runner!
L’événement Les Foulées d’Angoulême Angoulême a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême