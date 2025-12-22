Les Foulées de Baye, Stade de Baye Baye

Les Foulées de Baye

Stade de Baye Route de Locquillec Baye Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

L’APE de l’école de Baye vous donne rendez-vous le dimanche 14 juin 2026 pour une édition inédite. Oubliez le chronomètre, levez la tête et profitez du décor !

Cette année, nous vous proposons une manifestation sportive à allure libre (sans classement) sur un parcours mixte de 12 kms.

Au programme

• Un tracé Nature Des passages via les sentiers boisés de la ville de Baye

• Un esprit Solidaire 100% des bénéfices sont reversés pour financer les projets scolaires des enfants de l’école de Baye.

• Convivialité Ravitaillement à l’arrivée et ambiance festive au stade.

• Format de course Cet événement est une épreuve Loisir non chronométrée. Il n’y aura pas de classement officiel ni de podium par temps. L’objectif est le dépassement de soi et le plaisir de courir ensemble.

• Distance 12 km (environ)

• Heure de départ 10h30

• Certificat médical le certificat n’est pas requis mais une bonne condition physique est recommandée.

• Limitation (Jauge) 500 participants.

• Retrait des dossards Au Stade Municipal de Baye, le jour de la course à partir de 9h00

• Parking Parking du Stade et Salle Polyvalente. .

Stade de Baye Route de Locquillec Baye 29300 Finistère Bretagne +33 6 74 38 15 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Foulées de Baye

L’événement Les Foulées de Baye Baye a été mis à jour le 2025-12-22 par OT QUIMPERLE LES RIAS