Les Foulées de Brasparts 38 ème édition

Brasparts Finistère

Début : 2025-08-09 16:30:00

fin : 2025-08-09

2025-08-09

2 Epreuves au programme :11 KM ( D+166 / D-376 ) et 21 km ( D+344 / D- 553 )

Départs 16h30 pour la course courte et 16h45 pour la course longue.

Les départs des 2 courses se feront au Mont Saint Michel de Brasp….euh non ….!! Le Mont St Michel n’est pas sur la Commune de Brasparts mais « à cheval » entre SAINT RIVOAL et BRASPARTS !

Comme d’habitude les dossards seront à retirer à la salle multifonctions de Brasparts à partir de 14h30.

Récompenses pour les premiers de chaque catégorie + 3 premiers scratch.

Pour ceux qui le souhaitent, nous poursuivrons la soirée autour d’un repas animé ! .

Impasse de la Salle des Fêtes Brasparts 29190 Finistère Bretagne

