Les Foulées de Fegersheim Fegersheim dimanche 7 septembre 2025.

Fegersheim Bas-Rhin

Dimanche 2025-09-07

fin : 2025-09-07

2025-09-07

Avec plus de 600 inscrits sur l’ensemble des courses, réunissant sportifs confirmés et sportifs du dimanche, les Foulées de Fegersheim se sont imposées dans le paysage sportif régional ! Le premier dimanche de septembre, les coureurs dès 10 ans se rassemblent pour cet évènement qui propose un parcours de marche, un circuit de 1,5km et deux courses de 5,2 et 10 km. Des initiations à l’athlétisme sont également au programme. .

Fegersheim 67640 Bas-Rhin Grand Est

