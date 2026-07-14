Informations pratiques

Sessenheim

Les foulées de Goethe

2 Place de la Mairie Sessenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14 17:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Les Foulées de Goethe reviennent !

Enfilez vos baskets et rejoignez-nous vendredi 14 août 2026 Place de la Mairie à Sessenheim.

Au programme

17h30 Course enfants (600 m)

18h00 Course populaire de 6 km

Que vous soyez compétiteur, coureur du dimanche ou simplement venu encourager les participants, venez partager un moment convivial dans une ambiance chaleureuse.

Et pour prolonger la fête, profitez de l’ouverture du Messti avec repas et bal dansant ! .

2 Place de la Mairie Sessenheim 67770 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 06 66 38

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English :

L’événement Les foulées de Goethe Sessenheim a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme du Pays Rhénan