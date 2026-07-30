Les Foulées de la Brèche au Diable à Potigny 12ème édition Potigny
dimanche 13 septembre 2026 · Potigny
Informations pratiques
Potigny
Les Foulées de la Brèche au Diable à Potigny 12ème édition
La Brèche au Diable Potigny Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 12:30:00
Date(s) :
2026-09-13
Les Foulées de la Brèche au Diable à Potigny 12ème édition
Participez à la course des foulées de la Brèche au Diable à Potigny.
Pour sa 12ème édition, l’association potignaise de course hors stade vous invite à participer à différentes courses
– 7,6km 11€ 10h30
– 14,5km 13€ 10h
– Randonnée de 6 ou 11km 6€ 9h
– Marche Nordique sans challenge 11km 6€ 9h
Inscription en ligne sur www.klikego.com, et inscription sur place possible pour les marcheurs. .
La Brèche au Diable Potigny 14420 Calvados Normandie +33 7 68 83 73 41
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English : Les Foulées de la Brèche au Diable à Potigny 12ème édition
The Foulées de la Brèche au Diable in Potigny 12th edition
L’événement Les Foulées de la Brèche au Diable à Potigny 12ème édition Potigny a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Falaise Suisse Normande