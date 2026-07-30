Informations pratiques

Potigny

Les Foulées de la Brèche au Diable à Potigny 12ème édition

La Brèche au Diable Potigny Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13 12:30:00

Date(s) :

2026-09-13

Les Foulées de la Brèche au Diable à Potigny 12ème édition

Participez à la course des foulées de la Brèche au Diable à Potigny.

Pour sa 12ème édition, l’association potignaise de course hors stade vous invite à participer à différentes courses

– 7,6km 11€ 10h30

– 14,5km 13€ 10h

– Randonnée de 6 ou 11km 6€ 9h

– Marche Nordique sans challenge 11km 6€ 9h

Inscription en ligne sur www.klikego.com, et inscription sur place possible pour les marcheurs. .

La Brèche au Diable Potigny 14420 Calvados Normandie +33 7 68 83 73 41

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English : Les Foulées de la Brèche au Diable à Potigny 12ème édition

The Foulées de la Brèche au Diable in Potigny 12th edition

L’événement Les Foulées de la Brèche au Diable à Potigny 12ème édition Potigny a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Falaise Suisse Normande