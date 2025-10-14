Les foulées de la diversité à Paris 19 Mairie du 19e arrondissement PARIS

Les foulées de la diversité, une chaîne tous pour l’égalité

Un run de 5 kilomètres coorganisé par les associations en lien avec le 19e arrondissement et engagées dans la lutte contre toutes les formes de discriminations. Venez courir ensemble pour affirmer un grand « NON » aux discriminations, dans un esprit de solidarité.

Encadré par les associations , la course sera aussi l’occasion de relever un challenge surprise avant le départ, illustrant la force du collectif. Rejoignez nous et faites partie de ce mouvement pour la diversité !

Association engagées, Athlétic coeur de fond, Front Runners Paris, Joggouines, Sine Qua Non Run, Up sport l’inclusion en mouvement, Yoga and Sport With Refugees

Infos Pratiques :

mardi 14 octobre

⏰19h

Mairie du 19e, Place Armand Carrel

Gratuit, ouvert à toutes et tous,

Pour les infos : https://chat.whatsapp.com/Bt5DdJNbZQrCMASC7Q6KO3

Participez aux « Foulées de la Diversité », dans le cadre de la semaine de lutte contre les discriminations du 19e !

