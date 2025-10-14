Les foulées de la diversité à Paris 19 Mairie du 19e arrondissement PARIS
Les foulées de la diversité, une chaîne tous pour l’égalité
Un run de 5 kilomètres coorganisé par les associations en lien avec le 19e arrondissement et engagées dans la lutte contre toutes les formes de discriminations. Venez courir ensemble pour affirmer un grand « NON » aux discriminations, dans un esprit de solidarité.
Encadré par les associations , la course sera aussi l’occasion de relever un challenge surprise avant le départ, illustrant la force du collectif. Rejoignez nous et faites partie de ce mouvement pour la diversité !
Association engagées, Athlétic coeur de fond, Front Runners Paris, Joggouines, Sine Qua Non Run, Up sport l’inclusion en mouvement, Yoga and Sport With Refugees
Infos Pratiques :
mardi 14 octobre
⏰19h
Mairie du 19e, Place Armand Carrel
Gratuit, ouvert à toutes et tous,
Pour les infos : https://chat.whatsapp.com/Bt5DdJNbZQrCMASC7Q6KO3
Participez aux « Foulées de la Diversité », dans le cadre de la semaine de lutte contre les discriminations du 19e !
de 19h00 à 20h00
gratuit
Le run est gratuit, nous vous invitons cependant à rejoindre le groupe WhatsApp pour confirmer votre présence
Public jeunes et adultes.
