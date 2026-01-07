Les Foulées de la Voie Verte Argenton-sur-Creuse
Les Foulées de la Voie Verte Argenton-sur-Creuse dimanche 8 mars 2026.
Les Foulées de la Voie Verte
Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse Indre
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-08 07:45:00
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Les foulées de la Voie Verte sont de retour à Argenton-sur-Creuse avec 3 nouveaux parcours ! Dans cette course nature, vous emprunterez un parcours vallonné fait de routes, sentiers et chemins en traversant plusieurs communes.
Un parcours nature de 6 km et environ 85 m de dénivelé positif sur routes, chemins et sentiers. Un parcours nature de 12 km et environ 200 m de dénivelé positif sur routes, chemins et sentiers avec un ravitaillement (solide et liquide) à mi-course. Un parcours nature de 26 km et environ 500 m de dénivelé positif sur routes, chemins et sentiers avec trois ravitaillements (solide et liquide). 8 .
Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire ascoureursvoieverte@gmail.com
English :
Les foulées de la Voie Verte at Argenton-sur-Creuse, nature race, you’ll take on an undulating course of roads, paths and tracks. 4 communes crossed.
L’événement Les Foulées de la Voie Verte Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Vallée de la Creuse