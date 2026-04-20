Laval-Roquecezière

Les Fou[lées] de Laverdolle

Laval-Roquecezière Aveyron

Tarif : – – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Tarif repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Journée sportive et gourmande organisée par l’association Loisirs Laverdolle, au programme randonnée (12km), trail (10 ou 5 km) suivi d’un repas gourmand. Venez nombreux !

Randonnée 12 km Boucle du Puech de Lavernhe 470 m D+ 5€

Trail 10 ou 5 km Laverdolle Monts et Vallée 5€

Cette année nous vous proposons de découvrir les alentours de Laverdolle sous un nouveau format ! Mais attention les apparences sont parfois trompeuses Ce trail s’annonce des plus challengeant même pour les plus sportifs d’entre vous !

Alors êtes-vous prêt à relever le défi ?

Repas Gourmand salade, aligot/saucisse, fromage, chou à la crème, vin et café compris 18 .

Laval-Roquecezière 12380 Aveyron Occitanie +33 6 79 58 86 56

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English :

Sports and gourmet day organized by the Loisirs Laverdolle association, featuring a hike (12km), a trail (10 or 5km) followed by a gourmet meal. Come one, come all!

L’événement Les Fou[lées] de Laverdolle Laval-Roquecezière a été mis à jour le 2026-04-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)