Les Foulées de Mieuxcé

1 place de la Mairie de Mieuxcé Mieuxcé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 09:30:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

13 km de course à pied ou 7 km de marche. Départ groupé à la mairie à 9h30. Collation à l’arrivée. Organisation non compétitive ouverte à tous gratuitement. Vêtement rétro réfléchissant obligatoire. Renseignements auprès de la mairie de Mieuxcé. .

1 place de la Mairie de Mieuxcé Mieuxcé 61250 Orne Normandie +33 2 33 26 57 01

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English : Les Foulées de Mieuxcé

L’événement Les Foulées de Mieuxcé Mieuxcé a été mis à jour le 2026-03-11 par OT CUA ALENCON