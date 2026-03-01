Les Foulées de Mieuxcé Mieuxcé
Les Foulées de Mieuxcé Mieuxcé dimanche 22 mars 2026.
Les Foulées de Mieuxcé
1 place de la Mairie de Mieuxcé Mieuxcé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 09:30:00
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
13 km de course à pied ou 7 km de marche. Départ groupé à la mairie à 9h30. Collation à l’arrivée. Organisation non compétitive ouverte à tous gratuitement. Vêtement rétro réfléchissant obligatoire. Renseignements auprès de la mairie de Mieuxcé. .
1 place de la Mairie de Mieuxcé Mieuxcé 61250 Orne Normandie +33 2 33 26 57 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Foulées de Mieuxcé
L’événement Les Foulées de Mieuxcé Mieuxcé a été mis à jour le 2026-03-11 par OT CUA ALENCON