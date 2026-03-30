Les Foulées de Montreteau

Salle des fêtes Dehault Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Evénement sportif et convivial comprenant une course de 10 km, une randonnée de 5 km ainsi que des courses enfants gratuites. Cette manifestation a pour objectif de dynamiser le territoire et de proposer un moment accessible à tous. Prévoir d’arriver au moins 30 minutes avant le départ .

Salle des fêtes Dehault 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 62 65 96 72

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English :

L’événement Les Foulées de Montreteau Dehault a été mis à jour le 2026-03-26 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude