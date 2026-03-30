Les Foulées de Montreteau Dehault
Les Foulées de Montreteau Dehault dimanche 24 mai 2026.
Les Foulées de Montreteau
Salle des fêtes Dehault Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Evénement sportif et convivial comprenant une course de 10 km, une randonnée de 5 km ainsi que des courses enfants gratuites. Cette manifestation a pour objectif de dynamiser le territoire et de proposer un moment accessible à tous. Prévoir d’arriver au moins 30 minutes avant le départ .
Salle des fêtes Dehault 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 62 65 96 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les Foulées de Montreteau Dehault a été mis à jour le 2026-03-26 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude