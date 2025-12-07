Les foulées de Noël Stiring-Wendel

Les foulées de Noël

13ème édition des Foulées de Noël ! Sourire et déguisement obligatoires ! Pour 2025, le tracé évolue légèrement afin de profiter des nouvelles installations sportives de la ville.

Même ambiance, même esprit festif, mais une boucle repensée pour encore plus de confort et de fluidité. Une belle occasion de redécouvrir les Foulées sous un nouvel angle ! Organisé par le CLéA (Collectif pour Les Loisirs, l’éducation et l’Animation), la ville de Stiring-Wendel, Stiring Animation Informations et Découvertes, dans le cadre du Marché de Noël. Au programme à 14h Course des Lutins pour les 6/11ans. A 14h30 Tour de la Hotte pour les 12/17ans. A 15h Les Foullées de Noël, dès 18 ans un parcours de 8,4km. A 15h05 la promenade défoulée ! une marche tout publics de 2,1 à 6,3km. Clôture des inscription le 06/12. Détails et tarifs des courses sur www.fouleesdenoel.comTout public

.

Stiring-Wendel 57350 Moselle Grand Est +33 3 87 87 07 65

English :

13th Foulées de Noël! Smiles and masquerade costume obligatory! For 2025, the route has changed slightly to take advantage of the town’s new sports facilities.

Same atmosphere, same festive spirit, but a redesigned loop for even greater comfort and fluidity. A great opportunity to rediscover the Foulées from a new angle! Organized by CLéA (Collectif pour Les Loisirs, l’éducation et l’Animation), the town of Stiring-Wendel, Stiring Animation Informations et Découvertes, as part of the Christmas Market. On the program: 2pm: Course des Lutins for 6/11-year-olds. 2.30pm: Tour de la Hotte for 12/17 year-olds. At 3pm: Les Foullées de Noël, an 8.4km course for 18-year-olds and up. At 3.05pm: La promenade défoulée! an all-ages walk from 2.1 to 6.3km. Registration closes 06/12. Details and prices on www.fouleesdenoel.com

German :

13. Ausgabe der Foulées de Noël! Lächeln und Verkleidung sind Pflicht! Für 2025 ändert sich die Streckenführung leicht, um von den neuen Sportanlagen der Stadt zu profitieren.

Die gleiche Atmosphäre, der gleiche festliche Geist, aber ein neu gestalteter Rundkurs für noch mehr Komfort und einen reibungslosen Ablauf. Eine gute Gelegenheit, die Foulées aus einem neuen Blickwinkel zu entdecken! Organisiert von CLéA (Collectif pour Les Loisirs, l’éducation et l’Animation), der Stadt Stiring-Wendel, Stiring Animation Informations et Découvertes, im Rahmen des Weihnachtsmarkts. Programm: Um 14 Uhr Wettlauf der Wichtel für die 6/11-Jährigen. Um 14:30 Uhr: Tour de la Hotte für die 12/17-Jährigen. Um 15 Uhr: Les Foullées de Noël, ab 18 Jahren eine Strecke von 8,4 km. Um 15:05 Uhr: La promenade défoulée! Eine Wanderung für alle Altersgruppen von 2,1 bis 6,3 km. Anmeldeschluss ist der 06.12. Details und Preise der Läufe auf www.fouleesdenoel.com

Italiano :

13° Foulées de Noël! Sorrisi e vestiti in maschera obbligatori! Per il 2025, il percorso cambierà leggermente per sfruttare le nuove strutture sportive della città.

La stessa atmosfera, lo stesso spirito di festa, ma un anello ridisegnato per un comfort e una fluidità ancora maggiori. Una grande opportunità per riscoprire le Foulées da una nuova prospettiva! Organizzato da CLéA (Collectif pour Les Loisirs, l’éducation et l’Animation), la città di Stiring-Wendel, Stiring Animation Informations et Découvertes, nell’ambito del Mercatino di Natale. In programma: alle 14.00: gara di Lutins per bambini di 6/11 anni. Alle 14.30: Tour de la Hotte per ragazzi dai 12 ai 17 anni. Alle 15.00: Les Foullées de Noël, corsa di 8,4 km per i 18 anni e oltre. Alle 15.05: La promenade défoulée, passeggiata per tutte le età da 2,1 a 6,3 km. Le iscrizioni si chiudono il 06/12. Dettagli e prezzi delle gare su www.fouleesdenoel.com

Espanol :

¡13ª Foulées de Noël! Sonrisas y disfraces obligatorios Para 2025, el recorrido cambiará ligeramente para aprovechar las nuevas instalaciones deportivas de la ciudad.

El mismo ambiente, el mismo espíritu festivo, pero un bucle rediseñado para una mayor comodidad y fluidez. Una buena ocasión para redescubrir las Foulées desde un nuevo ángulo Organizado por CLéA (Collectif pour Les Loisirs, l’éducation et l’Animation), la ciudad de Stiring-Wendel, Stiring Animation Informations et Découvertes, en el marco del Mercado de Navidad. En el programa: A las 14.00 h: Carrera de Lutines para niños de 6/11 años. A las 14.30 h: Tour de la Hotte para niños de 12 a 17 años. A las 15:00 h: Les Foullées de Noël, recorrido de 8,4 km para mayores de 18 años. A las 15.05 h: ¡La promenade défoulée! recorrido para todas las edades de 2,1 a 6,3 km. Las inscripciones se cierran el 06/12. Detalles y precios de las carreras en www.fouleesdenoel.com

