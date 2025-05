Les Foulées de Nogent-le-Phaye 2025 – Nogent-le-Phaye, 18 mai 2025 09:00, Nogent-le-Phaye.

Venez participer à la 7e éditions des Foulées de Nogent-Le-Phaye organisée par l’Asspen28 !

Échauffement, animations, village partenaires, récompenses… Partagez un bon moment en famille ou entre amis ! 55 EUR.

2 Place du Tertre

Nogent-le-Phaye 28630 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Come and take part in the 7th Foulées de Nogent-Le-Phaye organized by Asspen28!

German :

Nehmen Sie an der 7. Ausgabe der « Foulées de Nogent-Le-Phaye » teil, die von Asspen28 organisiert wird!

Italiano :

Venite a partecipare alla settima edizione dei Foulées de Nogent-Le-Phaye organizzati dall’Asspen28!

Espanol :

¡Venga y participe en la 7ª edición de las Foulées de Nogent-Le-Phaye organizadas por la Asspen28!

