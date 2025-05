Les foulées de Port Guillaume – Dives-sur-Mer, 11 juillet 2025 19:00, Dives-sur-Mer.

Calvados

Les foulées de Port Guillaume Port Guillaume Dives-sur-Mer Calvados

Début : 2025-07-11 19:00:00

fin : 2025-07-11

2025-07-11

Venez repousser vos limites avec cette course de 10 km en solo ou en relais ! Une course pour les enfants est aussi proposée. Concert et restauration sur place.

Inscription sur www.klikego.com.

Port Guillaume

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie edac.club14@gmail.com

English : Les foulées de Port Guillaume

Come and push your limits with the 3rd edition of the foulées de Port Guillaume organized by the E.D.A.C.!

6pm: Children’s race free on-site registration

6:30 p.m.: Race for benjamins and minimes registration on the website

7:30 p.m.: Les foulées 10 km race

9pm: Free concert with food and refreshments

German : Les foulées de Port Guillaume

Ausgabe der « foulées de Port Guillaume », die vom E.D.A.C. angeboten wird, Ihre Grenzen zu erweitern!

Programm und Details folgen in Kürze.

Italiano :

Venite a superare i vostri limiti con questa corsa di 10 km in solitaria o a staffetta! C’è anche una gara per bambini. Musica dal vivo e ristorazione in loco.

Iscrizioni su www.klikego.com.

Espanol :

Ven a superar tus límites con esta carrera de 10 km en solitario o por relevos También hay una carrera infantil. Música en directo y catering in situ.

Inscripciones en www.klikego.com.

