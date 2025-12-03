Les foulées de Saint-Divy Place de l’église Saint-Divy

Les foulées de Saint-Divy

Les Foulées de Saint-Divy reviennent avec une toute nouvelle édition, un parcours rapide, convivial et ouvert à toutes et tous !

Organisée au cœur de Saint-Divy, l’épreuve offre une ambiance chaleureuse, un tracé accessible et l’occasion parfaite pour battre ton record, découvrir la course à pied… ou simplement partager un bon moment sportif.

Le départ et l’arrivée se feront au pied de l’église, au centre, avec un tracé sillonnant les routes de campagne environnantes. Une boucle roulante, sans difficulté majeure, pensée pour permettre à chacun de prendre du plaisir , du coureur débutant au compétiteur confirmé.

– Une course sur route de 10 km pour adultes et jeunes à partir de 15 ans avec autorisation parentale (autorisation à télécharger et inscriptions sur kiklego.com).

– Départ à 10h00.

– Accueil et retrait des dossards dès 8h30 à la salle des Genêts sur la ligne de départ. .

Place de l’église Eglise de Saint-Divy Saint-Divy 29800 Finistère Bretagne +33 6 04 65 74 20

