Les foulées de Vaudes Vaudes

Rendez-vous dimanche 21 septembre à Vaudes pour la course annuelle organisée par le club Vaudes Aventures Courir !
Au programme
-5 km départ à 9h45
-10 km départ à 10h30
Courses labellisées FFA, sur un parcours roulant, idéal pour prendre du plaisir et pourquoi pas battre votre record personnel !
Inscriptions ouvertes dès maintenant www.vacourir.fr/inscription
Venez nombreux partager ce moment sportif et convivial, que vous soyez coureur confirmé, débutant ou supporter !
Ambiance garantie grâce à l’équipe du VAC et à tous les bénévoles .
Vaudes 10260 Aube Grand Est
