Les foulées de Vaudes Vaudes

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Rendez-vous dimanche 21 septembre à Vaudes pour la course annuelle organisée par le club Vaudes Aventures Courir !

Au programme

-5 km départ à 9h45

-10 km départ à 10h30

Courses labellisées FFA, sur un parcours roulant, idéal pour prendre du plaisir et pourquoi pas battre votre record personnel !

Inscriptions ouvertes dès maintenant www.vacourir.fr/inscription

Venez nombreux partager ce moment sportif et convivial, que vous soyez coureur confirmé, débutant ou supporter !

Ambiance garantie grâce à l’équipe du VAC et à tous les bénévoles .

Vaudes 10260 Aube Grand Est

